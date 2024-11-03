Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "СВОИ". Воину навсегда осталось 44 года.

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2 месяца защищал позиции на Курщине

Александр Бондаренко присоединился в ряды ВСУ в мае 2024 года. До Курской операции, Александр также защищал позиции на Донецком направлении, где неоднократно проявил отвагу и несокрушимость.

Воин погиб 28 октября, получив смертельное ранение.



Александр Бондаренко был мобилизован в ВСУ в мае / Фото "Свои"

У Александра осталось двое детей

В гражданской жизни Александр Бондаренко работал дальнобойщиком, занимаясь перевозкой зерна и масла по Украине и за границу. Более 17 лет он отдал работе на "Кривбассвзрывпроме". У героя остались жена, дочь и 16-летний сын.

24 Канал выражает соболезнования родным и знакомым Александра Бондаренко. Вечная слава герою!

Заметим, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В ответ враг концентрирует значительные силы на этом направлении и проводит непрерывные штурмы.