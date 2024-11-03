Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "СВОЇ". Воїну назавжди залишилоось 44 роки.

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2 місяці боронив позиції на Курщині

Олександр Бондаренко приєднався до лав ЗСУ у травні 2024 року. До Курської операції, Олександр також боронив позиції на Донецькому напрямку, де неодноразово проявив відвагу та незламність.

Воїн загинув 28 жовтня, отримавши смертельне поранення.



Олександр Бондаренко був мобілізований до ЗСУ у травні / Фото "Свої"

В Олександра залишилось двоє дітей

У цивільному житті Олександр Бондаренко працював далекобійником, займаючись перевезенням зерна та олії по Україні та закордон. Більше 17 років він віддав роботі на "Кривбасвибухпромі". У героя залишились дружина, донька та 16-річний син.

24 Канал висловлює співчуття рідним та знайомим Олександра Бондаренка. Вічна слава герою!

Зауважимо, що Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. У відповідь ворог концентрує значні сили на цьому напрямку та проводить безперервні штурми.