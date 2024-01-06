Будет приятный бонус, – у Буданова прокомментировали "смерть" Герасимова и "хлопки" в Крыму
Источник:NV
В ГУР прокомментировали комплексную операцию наших защитников во временно оккупированном Крыму. Также разведка отреагировала на сообщения о якобы гибели начальника российского генштаба Валерия Герасимова.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал слухи о вероятной гибели российского генерала Валерия Герасимова. Тот якобы находился во временно оккупированном Севастополе во время взрывов в Крыму 4 января.
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Умер ли Герасимов на самом деле
Юсов дал понять, что ГУР пока не подтверждает смерть вражеского генерала. Информация о нем проверяется.
Если крякнет Герасимов, это будет приятный бонус… Информация пока не подтверждена. И в первый раз появилась она конкретно из российских пабликов и источников. И это не в первый раз, когда они сообщают какие-то подобные факты,
– сказал разведчик.
Он отметил, что это были бы очень хорошие новости для всех нас, однако информация требует тщательной дополнительной проверки.
Что сказали в ГУР о "хлопках" в Крыму
Украинский разведчик назвал комплексную операцию в Крыму результативной. Силы безопасности и обороны Украины отработали по военным объектам российских захватчиков.
Юсов заявил, что, в частности, в рамках действия Главного управления разведки были ликвидированы склады и личный состав противника. Он назвал сообщения об уничтожении вражеских сил и средств очень хорошими новостями.
Что этому предшествовало
В четверг, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло на день рождения Кирилла Буданова.
Впоследствии стало известно, что в тот день ВСУ нанесли удар по расположенному недалеко от Севастополя российскому командному пункту, в котором находились офицеры оккупационной армии. После этого соцсетями распространилась информация о вероятной смерти Валерия Герасимова, якобы тоже там находившегося.
Что говорят о вероятной смерти Герасимова
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов также не подтвердил гибель начальника российского генштаба. Главный украинский разведчик сообщил в эфире телемарафона об отсутствии соответствующей информации у него.
- Недавно бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов в разговоре с 24 Каналом призвал не воспринимать серьезно слухи о якобы гибели Герасимова и назвал такую информацию очередной российской ИПСО. По его словам, российскому генералу нет смысла ехать в временно оккупированный Крым, потому что главный южный командный пункт захватчиков расположен в Ростове-на-Дону.