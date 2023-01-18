Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона рассказал, что в соответствии с процедурой будет назначен временно исполняющий обязанности министра.

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Кабмин проведет внеочередное заседание

Руководство ведомством должно было перейти к первому заместителю Евгению Енину, однако он, к сожалению, также погиб в Броварах. Поэтому исполнять обязанности главы МВД будет кто-нибудь из других заместителей покойного Дениса Монастырского.

Известно, что у Монастырского было 5 заместителей – Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко. Вероятно, кого-нибудь из них назначат на эту должность.

Пресссекретарь премьер-министра Дениса Шмыгаля в комментарии Общественному сообщила, что 18 января состоится внеочередное заседание правительства, где и назначат временного исполняющего обязанности министра внутренних дел.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона тоже подтвердил, что 18 января во время внеочередного заседания Кабмина будет назначен временный исполняющий обязанности министра внутренних дел. Он отметил, что пока неизвестно, кого назначит Кабмин.

Когда назначат нового главу МВД

Сергей Ионушас рассказал о процедуре назначения нового министра. По его словам, сперва кандидатуру нового главы ведомства рассматривает комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

После этого комитет выберет кандидатуру, выдвигаемую на голосование в Верховной Раде. И именно народные депутаты будут решать, поддерживать кандидатуру, предложенную комитетом или нет.

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