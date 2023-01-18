Очільник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону розповів, що відповідно до процедури буде призначений тимчасово виконувач обов'язків міністра.

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Кабмін проведе позачергове засідання

Керівництво відомством мало б перейти до першого заступника Євгена Єніна, однак він, на жаль, також загинув у Броварах. Тому виконувати обов'язки глави МВС буде хтось з-поміж інших заступників покійного Дениса Монастирського.

Відомо, що в Монастирського було 5 заступників – Богдан Драп'ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павліченко та Ігор Бондаренко. Ймовірно, когось з них призначать на цю посаду.

Прессекретарка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в коментарі Суспільному повідомила, що 18 січня відбудеться позачергове засідання уряду, де й призначать тимчасового виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ.

Радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону теж підтвердив, що 18 січня під час позачергового засідання Кабміну буде призначено тимчасового виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ. Він зазначив, що наразі не відомо, кого призначить Кабмін.

Коли призначать нового главу МВС

Сергій Іонушас розповів про процедуру призначення нового міністра. За його словами, спершу кандидатуру нового очільника відомства розглядає комітет з питань правоохоронної діяльності.

Після цього комітет обере кандидатуру, яку висуватиме на голосування у Верховній Раді. І саме народні депутати вирішуватимуть, підтримувати кандидатуру, запропоновану комітетом, чи ні.

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