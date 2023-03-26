О потере украинского защитника стало известно поздно вечером 25 марта. Соответствующее сообщение появилось на странице блогера Игоря Лаченкова. Впоследствии о гибели Щеголова сообщили в сообществе "Бешкетников Сирка" в инстаграме.

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"Всегда вел за собой людей"

Побратимы Щеголова посвятили ему сообщение и отметили, что для них это большая потеря.

Один из основателей нашей семьи, самый главный Бешкетник "Щегол" погиб. Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда его улыбка не сходила с его лица!

– говорится в публикации.

Был добровольцем с 2016 года

Собратья "Щегола" отметили, что бороться с российским нашествием он начал еще в 2016 году. Тогда Щеголов вступил в ряды добровольческого батальона ДУК. Противостоял оккупантам он под командованием Да Винчи, первого добровольца Украины Дмитрия Коцюбайло, также ставшего первым Героем Украины при жизни.

Его собратья также отметили, что он всегда гордился, что проходил службу в Первой Штурмовой Роте. А на момент подписания контракта с ВСУ он уже был "настоящим шалуном".

"Щегол" – воин лучший из лучших. Ты принял нас к себе как в семью, боевой командир, который вел за собой в бой людей, которые, несомненно, последуют за тобой. Какая боль тебя потерять, для страны это огромная потеря. Вальгалла открыла свои ворота, тебя там встречают отдавая салют. Всегда в сердце!

– добавили собратья.

Они также пообещали, что отомстят за всех павших от российского нашествия. Кроме того, отметили, что семья и близкие "Щегола" всегда будут его помнить с улыбкой и огнем в глазах.

Заметим, что "Бешкетники Сирка" – часть 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Как отметили в ГУР, "бешкетниками" они себя назвали задолго до полномасштабного вторжения.

Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родным и близким Ивана Щеголова.