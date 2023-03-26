Про втрату українського захисника стало відомо пізно ввечері 25 березня. Відповідний допис з'явився на сторінці блогера Ігоря Лаченкова. Згодом про загибель Щеголова повідомили у спільноті "Бешкетників Сірка" в інстаграмі.

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"Завжди вів за собою людей"

Побратими Щеголова присвятили йому допис і зазначили, що для них це велика втрата.

Один із засновників нашої родини, найголовніший Бешкетник "Щегол" загинув. Він був одним із тих, хто йшов першим у бій, завжди вів за собою людей, ніколи його усмішка не сходила з його обличчя!

– йдеться у публікації.

Був добровольцем з 2016 року

Побратими "Щегола" зауважили, що боротися з російською навалою він почав ще у 2016 році. Тоді Щеголов вступив до лав добровольчого батальйону ДУК. Протистояв окупантам він під командуванням Да Вінчі, першого добровольця України Дмитра Коцюбайла, котрий також став першим Героєм України за життя.

Його побратими також зауважили, що він завжди пишався, що проходив службу у Першій Штурмовій Роті. А на момент підписання контракту з ЗСУ він уже був "справжнім Бешкетником".

"Щегол" – воїн найкращий з найкращих. Ти прийняв нас до себе як у сім'ю, бойовий командир, який вів за собою в бій людей, які, безсумнівно, підуть за тобою. Який біль тебе втратити, для країни це величезна втрата. Вальгалла відчинила свої ворота, тебе там зустрічають віддаючи салют. Завжди в серці!

– додали побратими.

Вони також пообіцяли, що помстяться за всіх полеглих від російської навали. Крім того, зазначили, що родина та близькі "Щегола" завжди будуть його пам'ятати з усмішкою та вогнем в очах.

Зауважимо, що "Бешкетники Сірка" – частина 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Як зазначили у ГУР, "бешкетниками" вони себе назвали задовго до повномасштабного вторгнення.

Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття рідним і близьким Івана Щеголова.