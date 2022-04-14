Погиб в Мариуполе: под Ростовом похоронили еще одного российского военачальника

Путинская армия продолжает нести безумные потери в Украине не только среди рядовых солдат. Так, под Ростовом похоронили очередного русского военачальника.

По информации журналиста Романа Цымбалюка, 14 апреля в одном из населенных пунктов Ростовской области состоялись похороны заместителя командующего 8-й общевойской армией. Оккупант погиб во время боевых действий в районе Мариуполя.

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Вооруженные Силы Украины каждый день наносят сокрушительные потери российской армии. По состоянию на 14 апреля оккупанты потеряли уже 19 900 своих бойцов, 753 танка и 1 968 боевых бронированных машин.

Отдельным мощным достижением украинских героев является обезвреживание того же российского военного корабля, который защитники Змеиного отправили в известном направлении – крейсер "Москва". В результате мощного пламени на нем сдетонировал боезапас.

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