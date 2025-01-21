Борис Назарий был полицейским, после начала большого вторжения присоединился к рядам Нацгвардии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каменка-Бугский городской совет.

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Что известно о погибшем Назарии Борисе

На восточном фронте, вблизи Торецка, в результате вражеского обстрела погиб 32-летний старший лейтенант полиции Назарий Борис. Герой, родом из села Зимняя Вода Львовского района, служил в штурмовом полку "Сафари" бригады "Ярость".

О трагической потере сообщил Каменка-Бугский городской совет. Назарий Андреевич Борис, родился 29 мая 1992 года, был преданным полицейским. Во время полномасштабного вторжения России он присоединился в ряды Нацгвардии, был инспектором взвода Nº1 роты Nº2 батальона Nº1 полка управления полиции особого назначения Nº1 (штурмовой полк "Сафари") штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость".

13 января 2025, в боях в Донецкой области, он отдал свою жизнь, защищая Украину.

У погибшего Героя остались жена, дочь, родители и брат. Прощание с Назарием состоится в Каменце-Бугской, а захоронение – на Лычаковском военном кладбище во Львове.

Мы искренне соболезнуем скорбящей семье и родным воина... Невозможно постичь боль от потери каждого нашего защитника..

– отметили в городском совете.