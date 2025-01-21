Борис Назарій був поліцейським, після початку великого вторгнення долучився до лав Нацгвардії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кам’янка-Бузьку міську раду.

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Що відомо про загиблого Назарія Бориса

На східному фронті, поблизу Торецька, внаслідок ворожого обстрілу поліг 32-річний старший лейтенант поліції Назарій Борис. Герой, родом із села Зимна Вода Львівського району, служив у штурмовому полку "Сафарі" бригади "Лють".

Про трагічну втрату повідомила Кам’янка-Бузька міська рада. Назарій Андрійович Борис, народжений 29 травня 1992 року, був відданим поліцейським. Під час повномасштабного вторгнення Росії він долучився до лав Нацгвардії, був інспектором взводу Nº1 роти Nº2 батальйону Nº1 полку управління поліції особливого призначення Nº1 (штурмовий полк "Сафарі") штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

13 січня 2025 року, у боях на Донеччині, він віддав своє життя, захищаючи Україну.

У загиблого Героя залишилися дружина, донька, батьки та брат. Прощання з Назарієм відбудеться у Кам’янці-Бузькій, а поховання – на Личаківському військовому кладовищі у Львові.

Ми щиро співчуваємо згорьованій сімʼї та рідним воїна… Неможливо осягнути біль від втрати кожного нашого захисника…

– зазначили у міській раді.