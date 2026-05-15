Пускайте титры: на "СВО" погиб российский актер "Чернобыля" и других пропагандистских фильмов

В зоне боевых действий в Украине погиб российский актер Павел Чернявский, известный по ролям в сериалах и фильмах российского производства. Ему было 39 лет.

О смерти артиста сообщил портал Кино-Театр.ру.

Что известно о погибшем актере Чернявском?

По обнародованной информации, Чернявский погиб 3 марта, однако публично об этом стало известно только сейчас.

Отмечается, что в конце 2025 года актер подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону боевых действий. Похоронили его в родном Омске.

Павел Чернявский родился 13 мая 1986 года. Свою творческую деятельность начал еще в подростковом возрасте в омском театре-студии "Пятый угол". Впоследствии работал в молодежном центре "Химик", где выступал в студенческом театре эстрадных миниатюр.

В 2011 году он завершил обучение на курсах актерского мастерства в Новосибирском театральном институте, а позже получил режиссерское образование в Омском государственном университете.

В разные годы Чернявский работал в театрах Екатеринбурга и Москвы, в частности в Театре имени Ермоловой.

Его актерская карьера в кино и на телевидении стартовала в 2007 году. В общем он принял участие почти в 40 проектах, преимущественно выполняя эпизодические роли. Среди самых известных – сериал "След" и фильм "Чернобыль" Даниила Козловского.

