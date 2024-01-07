Защищал небо Украины: погиб 23-летний пилот боевого самолета МиГ-29 Владислав "Blue Helmet"

Украина в войне, развязанной Россией, теряет своих лучших сыновей. Так, обороняя родное государство, погиб 23-летний пилот боевого самолета МиГ-29 "Blue Helmet" Владислав.

Об этом в своем инстаграме рассказала Евгения Нестеренко. Она посвятила пилоту трогательный пост, от которого разбиваеться сердце.

Читайте также "Непоправимая потеря для Украины": на войне погиб известный поэт

"Небо уносит лучших"

Мой Владосик, мой герой! Я никогда не думала, что на моей странице будет подобный пост. Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце самым лучшим мальчиком в мире. И не только в моем. Мне так много твоих знакомых говорят, что ты самый лучший. Тебя действительно очень любят!

– написала она.

Евгения отметила, что пилоту было всего 23 года. И она добавила, что "почему-то небо уносит лучших". Она пожелала ему вечного полета и написала, что верит, что он все видит. Также отметила, что сделает все, чтобы виновные были наказаны.

P.S. я не буду делать эти фото черно-белыми, потому что ты любил жизнь и был ярким. Я очень тебя люблю,

– написала она.

На смерть пилота отреагировал Вадим Ворошилов "KARAYA". Он написал в своем инстаграме, что не хватает слов, чтобы высказать свои мысли.

Только 23 года, он отдал свою молодость военному делу, защите нашего Государства. Украина теряет лучших своих сыновей,

– подчеркнул он.

Волонтер Мелания Подоляк написала, что Влад был молодой, очень перспективный и невероятно усердный парень.

В 23 года иметь десятки боевых вылетов, и положить абсолютно все на защиту страны… Тогда как человек должен был жить, радоваться небу и обнимать любимую девушку. Но на нашу землю пришла р***я. Очень плохо,

– написала она.

Вы можете помочь семье пилота Владислава "Blue Helmet". Для этого переходите по ссылке и киньте любую посильную сумму его родным.

"Blue Helmet" вел свою страницу в инстаграме. Первое сообщение появилось в мае 2023 года. На нем можно увидеть, как пилот совершает полет где-то над Украиной. Последнее сообщение появилось 13 октября 2023 года. Это было селфи, которое он сделал во время очередного полета.

Первое сообщение, которое пилот выложил в сеть: смотрите видео

Под последним сообщением подписчики выражают свое сожаление и чествуют пилота. Выражают ему благодарность за то, что он сделал для нашего государства.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшему свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.