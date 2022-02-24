Погиб пограничник в результате ракетного обстрела
24 февраля 2022 , 09:15Читати новину українською
Источник:МВД Украины
Оккупанты атаковали Херсонщину и совершили ракетный обстрел. Жертвы есть и среди пограничников.
Россия продолжает атаковать украинские города, начав полномасштабную войну 24 февраля. В Херсонской области погиб пограничник.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Ракетный обстрел со стороны Крыма
Россияне применили ракетные системы залпового огня. Случилось это с территории временно оккупированного Крыма. В частности, пострадали позиции пограничников.
Случилось это в районе населенного пункта Преображенка Херсонской области. Сейчас информация о других жертвах устанавливается.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!