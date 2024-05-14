К сожалению, война ежедневно забирает жизни сыновей и дочерей Украины. В бою погиб волонтер и воин Михаил Панков. Он был учителем из Луганской области и пережил плен.

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Что известно о Валерии Васильеве

Валерий родился в Киеве, работал художником на авиационном заводе. Прошел военную службу. Учился в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, получил специальность "художник-реставратор",

– так описывают погибшего дарничанина.



Валерий Васильев / Фото со страницы НАОМА

Но воин был не просто художником – он был иконописцем. В частности, участвовал в росписи церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле. На иконопись был благословлен священником. А еще владел техникой витража.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Валерий добровольно пошел в ВСУ. В армии выполнял боевые задачи на Бахмутском, Запорожском и других направлениях.

К сожалению, боец погиб в Работино 4 мая, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Валерий так и не успел доработать много эскизов, которые ждали его воплощения... Искренние соболезнования семье, близким, родственникам, друзьям и всем знакомым Защитника. Вечная память Герою", – написали в Дарницкой РГА.

В НАОМА рассказали о своем выпускнике

В Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры рассказали о павшем бойце немного больше. Валерий окончил художественную школу и работал художником-оформителем. Полное название специальности, которую получил в художественной академии, – бакалавр изобразительного искусства, декоративного искусства, реставрации.

Реставрационное отделение НАОМА Валерий Васильев закончил в 2009 году. Он занимался художественными росписями православных храмов и мечетей. Кроме уже упомянутых росписей в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле, были еще росписи в мечети и Исламском культурном центре на столичной улице Дегтяревской.

С весны 2022 года Валерий Васильев на фронте пехотинцем защищал нашу землю от врага. НАОМА всегда будет помнить своего Героя! Искренние слова соболезнования семье, друзьям и собратьям погибшего Героя,

– написали в академии.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем близким павшего Героя. Вечная память!