Об этом стало известно в четверг, 9 мая. О его смерти сообщил фотокорреспондент Сергей Нужненко на своем аккаунте в социальной сети Х.

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Умер Василий Андреевич, который проявил героизм во время ракетной атаки на Киев

Стало известно, что ушел из жизни Василий Андреевич, который в декабре 2023 года отличился своей храбростью. Именно он после обстрела россиянами столицы, сел за руль автомобиля, который пылал, чтобы отъехать и спасти рядом стоящие машины.

Помните Василия Андреевича, который спас другие машины, когда отогнал свою горящую после "прилета"? Василий Андреевич умер. Инсульт. Помяните господина Василия незлым тихим словом,

– написал Нужненко.

Отметим, что за свой поступок киевлянин получил награду от полиции.

Василий Андреевич за рулем горящего авто: смотрите видео

Что известно об инциденте