Про це стало відомо у четвер, 9 травня. Про його смерть повідомив фотокореспондент Сергій Нужненко на своєму акаунті в соціальній мережі Х.
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Помер Василь Андрійович, який проявив героїзм під час ракетної атаки на Київ
Стало відомо, що пішов із життя Василь Андрійович, який у грудні 2023 року відзначився своєю хоробрістю. Саме він після обстрілу росіянами столиці, сів за кермо автомобіля, який палав, щоб від'їхати і врятувати поруч стоячі машини.
Пам'ятаєте Василя Андрійовича, який врятував інші автівки, коли відігнав свою палаючу після "прильоту"? Василь Андрійович помер. Інсульт. Пом'яніть пана Василя незлим тихим словом,
– написав Нужненко.
Зазначимо, що за свій вчинок киянин отримав нагороду від поліції.
Василь Андрійович за кермом палаючого авто: дивіться відео
Що відомо про інцидент
- Після масованого удару 29 грудня в мережі з'явилося відео, на якому житель Києва сів за кермо палаючого автомобіля, щоб врятувати припарковані поруч машини сусідів. Займання автомобілів сталося внаслідок падіння уламків на паркувальний майданчик у Святошинському районі столиці.
- Героєм виявився Василь Андрійович. Хоч він отримав опіки, він переконував, що почувається добре, тому відмовився від госпіталізації.
- Згодом героя відзначила і поліція. Йому вручили подяку від начальника поліції Києва та подарували іменний годинник.