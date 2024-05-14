На жаль, війна щодня забирає життя синів і дочок України. У бою загинув волонтер і воїн Михайло Панков. Він був вчителем з Луганщини і пережив полон.

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Що відомо про Валерія Васильєва

Валерій народився в Києві, працював художником на авіаційному заводі. Пройшов військову службу. Навчався у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури, отримав спеціальність "художник-реставратор",

– так описують загиблого дарничанина.



Валерій Васильєв / Фото зі сторінки НАОМА

Але воїн був не просто художником – він був іконописцем. Зокрема, брав участь у розписі церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі. На іконопис був благословленний священником. А ще володів технікою вітража.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Валерій добровільно пішов в ЗСУ. У війську виконував бойові завдання на Бахмутському, Запорізькому та інших напрямках.

На жаль, боєць загинув у Роботиному 4 травня, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

"Валерій так і не встиг доопрацювати багато ескізів, які чекали на його втілення… Щирі співчуття родині, близьким, родичам, друзям та усім знайомим Захисника. Вічна пам'ять Герою", – написали в Дарницькій РДА.

В НАОМА розповіли про свого випускника

У Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури розповіли про полеглого бійця трохи більше. Валерій закінчив художню школу і працював художником-оформлювачем. Повна назва спеціальності, яку здобув у художній академії, – бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації.

Реставраційне відділення НАОМА Валерій Васильєв закінчив у 2009 році. Він займався художніми розписами православних храмів і мечетей. Окрім уже згаданих розписів у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі, були ще розписи в мечеті та Ісламському культурному центрі на вулиці Дегтярівській у столиці.

З весни 2022 року Валерій Васильєв на фронті піхотинцем боронив нашу землю від ворога. НАОМА завжди пам'ятатиме свого Героя! Щирі слова співчуття родині, друзям та побратимам загиблого Героя,

– написали в академії.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім близьким полеглого Героя. Вічна пам'ять!