Трагическую весть сообщила Любомльская городская территориальная община в фейсбуке. Герой погиб 25 октября.

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Погиб защитник с Волыни Константин Карабаджак

Война унесла жизнь еще одного жителя города Любомль Волынской области, – украинского защитника Константина Карабаджака, 1983 года рождения.

Воин погиб 25.10.2024 защищая территориальную целостность и суверенитет Украины, оставшись верным присяге, вблизи населенного пункта Погребки Суджанского района Курской области,

– сообщили в общине.

Также выразили искренние соболезнования родным и близким Героя. О дате и времени прибытия траурного кортежа проинформируют позже.

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Погиб защитник Константин Карабаджак / Фото из фейсбука общины

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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!