В Запорожской области попрощались с защитником Эдуардом Латой. Герой погиб 11 августа вблизи села Садки Сумской области, во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кушугумскую общину.

Погиб защитник Эдуард Лата: что известно?

Украинский защитник Эдуард Лата родился 7 октября 1981 года. Жил в поселке Кушугум Запорожской области.

К сожалению, 11 августа воин погиб во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Садки Сумской области. Герой отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Эдуард Юрьевич был примером мужества и стойкости, всегда поддерживал собратьев в самые трудные минуты, его оптимизм и преданность делу навсегда останутся в сердцах тех, кто его знал,

– со скорбью и большой печалью написали в общине.

Погиб защитник Эдуард Лата / Колаж Кушугумской общины

Прощание с Героем состоялось 18 августа. Община склонила головы в почете и благодарности, проведя своего земляка в последний путь.

Вечная память и слава нашему защитнику! Герои не умирают – они живут в наших сердцах,

– подчеркнули в общине.

Героя провели в последний путь / Фото Кушугумской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

