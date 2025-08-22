В Запорожье попрощались с защитником Эдуардом Латой, который погиб на Сумщине
- В Запорожской области попрощались с защитником Эдуардом Латой, который погиб 11 августа на Сумщине.
- Прощание состоялось 18 августа, община выразила уважение и благодарность Герою.
В Запорожской области попрощались с защитником Эдуардом Латой. Герой погиб 11 августа вблизи села Садки Сумской области, во время выполнения боевого задания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кушугумскую общину.
Смотрите также Погиб еще в прошлом году: на Полтавщине попрощались с военным Григорием Партолой
Погиб защитник Эдуард Лата: что известно?
Украинский защитник Эдуард Лата родился 7 октября 1981 года. Жил в поселке Кушугум Запорожской области.
К сожалению, 11 августа воин погиб во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Садки Сумской области. Герой отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.
Эдуард Юрьевич был примером мужества и стойкости, всегда поддерживал собратьев в самые трудные минуты, его оптимизм и преданность делу навсегда останутся в сердцах тех, кто его знал,
– со скорбью и большой печалью написали в общине.
Прощание с Героем состоялось 18 августа. Община склонила головы в почете и благодарности, проведя своего земляка в последний путь.
Вечная память и слава нашему защитнику! Герои не умирают – они живут в наших сердцах,
– подчеркнули в общине.
Героя провели в последний путь / Фото Кушугумской общины
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!
Украина вернула тела погибших защитников
Накануне, 19 августа, состоялись репатриационные мероприятия в рамках предварительных договоренностей. Украина вернула 1000 тел, которые, по утверждению России, принадлежат нашим военнослужащим.
К сожалению, среди репатриированных – 5 тел защитников, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.
"Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан", – подчеркнули в Координационном штабе
Также рассказали, что среди возвращенных "на щите" также защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.
В ближайшее время следователями совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.