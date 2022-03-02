Погибают ученики и учителя: на Херсонщине оккупанты обстреляли учебные заведения
2 марта 2022 , 18:20Читати новину українською
Источник:телеграм Геннадия Лагуты
Из-за обстрелов российских оккупантов в Херсонской области погибли два учителя, один ученик и студент. Также повреждены 3 детских сада, 6 школ и заведение профтехобразования.
Об ужасных последствиях в сфере образования от оккупации российскими захватчиками Херсонской области сообщил глава ОГА Геннадий Лагута.
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Жертвы обстрела оккупантов в Херсонской области
По словам главы Херсонской ОВА, к сожалению, погибли:
- Директор Генической санаторной школы.
- Учительница Веселовского лицея Новокаховской общины.
- 1 марта при обстреле погиб ученик Херсонского профессионального лицея связи и полиграфии.
- За эти дни погиб студент Херсонского политехнического профессионального колледжа и ученик Херсонского профессионального лицея пищевой промышленности.
За это время повредили 3 детских сада, 6 школ, 1 заведение профтехобразования в Херсоне и Новокаховской общине.
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