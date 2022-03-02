Погибают ученики и учителя: на Херсонщине оккупанты обстреляли учебные заведения

Из-за обстрелов российских оккупантов в Херсонской области погибли два учителя, один ученик и студент. Также повреждены 3 детских сада, 6 школ и заведение профтехобразования.

Об ужасных последствиях в сфере образования от оккупации российскими захватчиками Херсонской области сообщил глава ОГА Геннадий Лагута.

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Жертвы обстрела оккупантов в Херсонской области

По словам главы Херсонской ОВА, к сожалению, погибли:

Директор Генической санаторной школы.

Учительница Веселовского лицея Новокаховской общины.

1 марта при обстреле погиб ученик Херсонского профессионального лицея связи и полиграфии.

За эти дни погиб студент Херсонского политехнического профессионального колледжа и ученик Херсонского профессионального лицея пищевой промышленности.

За это время повредили 3 детских сада, 6 школ, 1 заведение профтехобразования в Херсоне и Новокаховской общине.

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