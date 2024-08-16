Оккупанты ударили FPV-дроном по машине медицинского батальона "Госпитальеры", в которой ехала Александра. Это произошло в поселке Белый Колодец. 16 августа на ее странице опубликовали ее последние слова.

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Последние слова Александры Мулькевич ("Майк")

Если дойдет до того, что это придется зачитать, то знайте: большего счастья нет для воина, чем умереть в бою.

Все мы немного воины – кто-то на поле боя, кто-то борется с коррупцией, а кто-то восстанавливает справедливость в судах, наши люди воюют с неизлечимыми болезнями, а ученые с гравитацией.

Такая мы воинственная нация.

И очень пылкая к свободе.

Украинцы – свободные люди, этого у нас не отнять. Свободные в мыслях, взглядах и действиях.

И нет у нас предела. Ни в чем нет.

В технологиях или открытиях.

Все, что захотим, – все сделаем.

Мне повезло родиться в самой лучшей стране мира – Украине, и это страна, за которую честь умереть.

А еще лучше за нее жить.

Жить так, чтобы за многих из нас, по несколько жизней.

Воспитывать маленьких украинцев в любви к миру и в силе и несокрушимости.

Показать им всю красоту Карадага, солевые шахты Донбасса, терриконы, заповедные косы, лиманы, самые большие пещеры и красную руту.

Каждый из нас несет внутри свет, не бойтесь его зажечь.

Мы еще увидимся, все будет Украина!

Госпитальеры вспоминают посестру

"Она была человеком, которому можно было доверять на 100%. Всегда приходила на помощь. Смелая. Всегда вписывалась в авантюру, если это было важно для работы, команды или смежного экипажа. Не боялась сложностей, брала ответственность и решала их. Да, могла быть резкой, но справедливой. С ней можно было и посмеяться и поговорить о серьезном. Она была действительно человеком", – сказано в их посте.

Важно! Прощание с Александрой Мулькевич состоится 17 августа в 11:00. Место – Байковое кладбище, крематорий. Пожалуйста, обратите внимание: при жизни девушка занималась фондом Starenki, поэтому попросила в случае ее смерти не покупать цветы на прощание в магазинах, а приобрести у пожилых людей на улице.