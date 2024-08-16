Окупанти вдарили FPV-дроном по машині медичного батальйону "Госпітальєри", в якій їхала Олександра. Це сталося в селищі Білий Колодязь. 16 серпня на її сторінці опублікували її останні слова.

Дивіться також Уже завтра мала бути з сім'єю: росіяни вбили медикиню "Госпітальєрів" Олександру Мулькевич

Останні слова Олександри Мулькевич ("Майк")

Якщо дійде до того, що це доведеться зачитати, то знайте: більшого щастя немає для воїна, ніж померти в бою.

Всі ми трохи воїни – хтось на полі бою, хтось бореться з корупцією, а хтось відновлює справедливість в судах, наші люди воюють з невиліковними хворобами, а вчені з гравітацією.

Така ми войовнича нація.

І дуже палка до свободи.

Українці – вільні люди, цього в нас не забрати. Вільні в думках, поглядах і діях.

І немає в нас межі. Ні в чому немає.

В технологіях чи відкриттях.

Все, що захочемо, – все зробимо.

Мені пощастило народитися в найкращій країні світу – Україні, і це країна, за яку честь померти.

А ще краще за неї жити.

Жити так, щоб за багатьох з нас, по декілька життів.

Виховувати маленьких українців в любові до світу та в міці і незламності.

Показати їм всю красу Карадагу, сольові шахти Донбасу, терикони, заповідні коси, лимани, найбільші печери і червону руту.

Кожен з нас несе всередині світло, не бійтеся його запалити.

Ми ще побачимось, все буде Україна!

Госпітальєри згадують посестру

"Вона була людиною, якій можна було довіряти на 100%. Завжди приходила на допомогу. Смілива. Завжди вписувалась в авантюру, якщо це було важливо для роботи, команди чи суміжного екіпажу. Не боялась складнощів, брала відповідальність і вирішувала їх. Так, могла бути різкою, але справедливою. З нею можна було і посміятись і поговорити про серйозне. Вона була дійсно людиною", – сказано в їхньому дописі.

Важливо! Прощання з Олександрою Мулькевич відбудеться 17 серпня об 11:00. Місце – Байкове кладовище, крематорій. Будь ласка, зауважте: за життя дівчина опікувалася фондом Starenki, тож попросила у випадку її смерті не купувати квіти на прощання в магазинах, а придбати у стареньких людей на вулиці.