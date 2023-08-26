Погибли 3 пилота, среди них Джус: в ГБР расследуют аварию двух самолетов в Житомирской области

25 августа во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Правоохранители уже расследуют это событие. Предварительно его квалифицировали как нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Что известно об аварии

Экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе.

В Воздушных силах подтвердили, что в авиакатастрофе погиб известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным "Джус". О его гибели стало известно буквально только что.

Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас. Также просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации, согласно установленным процедурам и этическим нормам,

– просят в Воздушных силах.

В ГБР обещают провести тщательную проверку, чтобы установить причины аварии. Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов. Специалисты проверят, были ли соблюдены правила подготовки к полетам, и проведут тщательную диагностику черных ящиков.

Потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны,

– отметили в ведомстве.

В Офисе Генерального прокурора указали, что сейчас проводят первоочередные следственные действия. Место происшествия осматривают, свидетелей допрашивают. Также назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве.

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Что известно о Джусе