Погибли 3 пилота, среди них Джус: в ГБР расследуют аварию двух самолетов в Житомирской области
Источник:ГБР
25 августа во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Правоохранители уже расследуют это событие. Предварительно его квалифицировали как нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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Что известно об аварии
Экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе.
В Воздушных силах подтвердили, что в авиакатастрофе погиб известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным "Джус". О его гибели стало известно буквально только что.
Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас. Также просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации, согласно установленным процедурам и этическим нормам,
– просят в Воздушных силах.
В ГБР обещают провести тщательную проверку, чтобы установить причины аварии. Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов. Специалисты проверят, были ли соблюдены правила подготовки к полетам, и проведут тщательную диагностику черных ящиков.
Потеря каждого воина – огромная потеря для всей страны,
– отметили в ведомстве.
В Офисе Генерального прокурора указали, что сейчас проводят первоочередные следственные действия. Место происшествия осматривают, свидетелей допрашивают. Также назначен комплекс экспертиз, которые будут проведены в уголовном производстве.
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Что известно о Джусе
- Украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным Джус служил летчиком истребителя МиГ-29. С началом полномасштабной войны защищал небо Украины, участвовал в воздушной обороне Киева.
- Он неоднократно давал интервью западным СМИ, в частности, The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News, где призывал западных партнеров предоставить Украине современные истребители.
- На странице в соцсетях выражают соболезнования и надеются, что его драйв станет движущей силой изменений в Воздушных силах. "Ты заботился о молодых, ежеминутно думал, что и как в работе можно улучшить, как помочь другим. Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом", – пишут о погибшем пилоте.