Погибли дети: в сети появилось видео смертельного ДТП в России
В сети опубликовали видео смертельного ДТП на автодороге Астрахань – Ставрополь. В результате столкновения легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса 30 апреля погибли 5 детей.
Источник:Life
На опубликованных кадрах видно, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать более 10 транспортных средств.
Заметьте ДТП в Киеве с участием пьяного водителя: погибла молодая девушка, еще одна пострадала - видео
Осознав, что опасній обгон не удастся, водитель попытался вклиниться в свой ряд.
Однако в процессе автомобиль задела КамАЗ, который ехал навстречу. Как следствие, грузовик завалился набок и влетел в микроавтобус с детьми.
Смертельное ДТП с детьми в России: смотрите видео
Смертельное ДТП в России: главное
- В России 30 апреля разбился микроавтобус, который вез детей из Волгограда на спортивные соревнования в Черкесск.
- Всего в салоне микроавтобуса находились 18 пассажиров, 14 из них – несовершеннолетние.
- В целом пострадали 16 человек.
- Жертвами ДТП стали 5 девочек.
- Еще 2 пострадавших находятся в реанимации.
- Спасать детей прибыли медики из разных российских клиник и психологи.
Поделиться новостью