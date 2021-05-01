В сети опубликовали видео смертельного ДТП на автодороге Астрахань – Ставрополь. В результате столкновения легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса 30 апреля погибли 5 детей.

На опубликованных кадрах видно, как легковой автомобиль выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать более 10 транспортных средств.

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Осознав, что опасній обгон не удастся, водитель попытался вклиниться в свой ряд.

Однако в процессе автомобиль задела КамАЗ, который ехал навстречу. Как следствие, грузовик завалился набок и влетел в микроавтобус с детьми.

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Смертельное ДТП в России: главное