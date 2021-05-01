У мережі опублікували відео зі смертельної ДТП на автодорозі Астрахань – Ставрополь. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля, вантажівки та мікроавтобуса 30 квітня загинули 5 дітей.

На опублікованих кадрах видно, як легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, намагаючись обігнати понад 10 транспортних засобів.

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Усвідомивши, що небезпечне маневрування не вдасться, водій спробував вклинитися у свій ряд.

Однак у процесі автівка зачепила КамАЗ, який їхав назустріч. Як наслідок, вантажівка завалилася набік та влетіла у мікроавтобус з дітьми.

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