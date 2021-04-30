У Росії 30 квітня на автодорозі Астрахань — Ставрополь зіткнулися легковий автомобіль, вантажівка та мікроавтобус. Пасажирами останнього були діти, які їхали на змагання з баскетболу.

За даними російської патрульної поліції, мікроавтобус віз дітей з Волгограда до Черкеська. У салоні перебували 18 пасажирів. З них 14 – неповнолітні.

Зауважте На Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик: є загиблі і постраждалі

Спершу правоохоронці заявили про смерть 6 дітей. Однак згодом російські ЗМІ повідомили, що одну дитину, яку вважали загиблою, вдалося реанімувати.

Водночас у лікарні Грачевського району Ставропольського краю розповіли лише про 4 загиблих. Там наголосили, що у реанімації наразі перебувають 6 людей, з них 3 – дорослих.

Всього постраждали 16 осіб, попередньо, 3 дорослих, решта – діти. Четверо дітей померли на місці, 2 – у важкому стані у реанімації, решта – стабільно важкі,

– мовиться у повідомленні.

Ще 3 дорослих відмовилися від госпіталізації.

На місце трагедії прибули рятувальники. Окрім того, туди вже виїхали психологи.

Постраждалих у ДТП планують розмістити у найближчій місцевій школі. Людям готові надати усю допомогу, а також – необхідне харчування.



Фото з місця трагедії / Life Shot

Фото з місця трагедії / Life Shot

У Росії зіштовхнулися мікроавтобус із дітьми і КамАЗ: дивіться відео