В России столкнулись микроавтобус с детьми и КамАЗ: есть жертвы – видео
В России 30 апреля на автодороге Астрахань — Ставрополь столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус. Пассажирами последнего были дети, которые ехали на соревнования по баскетболу.
Источник:ТАСС
По данным российской патрульной полиции, микроавтобус вез детей из Волгограда в Черкесск. В салоне находились 18 пассажиров. Из них 14 – несовершеннолетние.
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Сначала правоохранители заявили о смерти 6 детей. Однако впоследствии российские СМИ сообщили, что одного ребенка, которого считали погибшим, удалось реанимировать.
В то же время в больнице Грачевского района Ставропольского края рассказали лишь о 4 погибших. Там отметили, что в реанимации сейчас находятся 6 человек, из них 3 – взрослых.
Всего пострадали 16 человек, предварительно, 3 взрослых, остальные – дети. Четверо детей скончались на месте, 2 – в тяжелом состоянии в реанимации, остальные – стабильно тяжелые,
– говорится в сообщении.
Еще 3 взрослых отказались от госпитализации.
На место трагедии прибыли спасатели. Кроме того, туда уже выехали психологи.
Пострадавших в ДТП планируют разместить в ближайшей местной школе. Людям готовы оказать всю помощь, а также – необходимое питание.
Фото с места трагедии / Life Shot
Фото с места трагедии / Life Shot
В России столкнулись микроавтобус с детьми и КамАЗ: смотрите видео
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