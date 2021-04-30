В России 30 апреля на автодороге Астрахань — Ставрополь столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус. Пассажирами последнего были дети, которые ехали на соревнования по баскетболу.

По данным российской патрульной полиции, микроавтобус вез детей из Волгограда в Черкесск. В салоне находились 18 пассажиров. Из них 14 – несовершеннолетние.

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Сначала правоохранители заявили о смерти 6 детей. Однако впоследствии российские СМИ сообщили, что одного ребенка, которого считали погибшим, удалось реанимировать.

В то же время в больнице Грачевского района Ставропольского края рассказали лишь о 4 погибших. Там отметили, что в реанимации сейчас находятся 6 человек, из них 3 – взрослых.

Всего пострадали 16 человек, предварительно, 3 взрослых, остальные – дети. Четверо детей скончались на месте, 2 – в тяжелом состоянии в реанимации, остальные – стабильно тяжелые,

– говорится в сообщении.

Еще 3 взрослых отказались от госпитализации.

На место трагедии прибыли спасатели. Кроме того, туда уже выехали психологи.

Пострадавших в ДТП планируют разместить в ближайшей местной школе. Людям готовы оказать всю помощь, а также – необходимое питание.



Фото с места трагедии / Life Shot

Фото с места трагедии / Life Shot

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