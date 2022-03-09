Погибли двое малышей-однолеток: подробности трагедии в расстрелянном Малине на Житомирщине

Ночью 8 марта в городке Малин, что на Житомирщине погибло 5 невинных людей.

Из них – двое годовалых малышей. О трагедии сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Внимание Оккупанты ударили ракетами по общежитию в Житомире: есть погибшие

Оккупанты бомбили городок

Сообщили, что вчера в 11 часов вечера кремлевские оккупанты сбрасывали бомбы на небольшой городок на Житомирщине.

Как следствие, агрессор полностью разрушил целую улицу – 7 домов. Во время этого погибло 5 человек. Из них – двое малышей, которым едва исполнился год.

Разум отказывается осознавать это. Лишь ненависть к оккупантам, которые решили уничтожить с лица земли не только этот древний городок на Житомирщине, а всю Украину, поднимает людей на победоносный бой,

– написали спасатели.

Сейчас поисково-спасательные работы в Малине еще продолжаются. Над этим работает 11 спасателей.

Вечер был неспокойный, – глава ОВА

Источник: 24 канал

Всего за ночь оккупанты нанесли три авиационных удара по Житомирщине. Всего за 13 предыдущих дней войны прилетело от рашистов примерно 40 бомб на этот регион. Оккупанты целятся вовсе не в военные объекты. Об этом рассказал Виталий Бунечко, председатель Житомирской ОВА.

По его словам, вчера погибло всего 9 человек на Житомирщине. Из них – 4 военнослужащих.

Из 5 погибших людей, в частности в Малине, кроме младенцев, еще двоим было 16 и 20 лет.

Это дети, которые ни в чем не виноваты. Они просто находились в здании, куда прилетела авиабомба. Никаких военных объектов рядом не было,

– отметил он.

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