Погибли двое малышей-однолеток: подробности трагедии в расстрелянном Малине на Житомирщине
Источник:ГСЧС
Ночью 8 марта в городке Малин, что на Житомирщине погибло 5 невинных людей.
Из них – двое годовалых малышей. О трагедии сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Внимание Оккупанты ударили ракетами по общежитию в Житомире: есть погибшие
Оккупанты бомбили городок
Сообщили, что вчера в 11 часов вечера кремлевские оккупанты сбрасывали бомбы на небольшой городок на Житомирщине.
Как следствие, агрессор полностью разрушил целую улицу – 7 домов. Во время этого погибло 5 человек. Из них – двое малышей, которым едва исполнился год.
Разум отказывается осознавать это. Лишь ненависть к оккупантам, которые решили уничтожить с лица земли не только этот древний городок на Житомирщине, а всю Украину, поднимает людей на победоносный бой,
– написали спасатели.
Сейчас поисково-спасательные работы в Малине еще продолжаются. Над этим работает 11 спасателей.
Вечер был неспокойный, – глава ОВА
Источник: 24 канал
Всего за ночь оккупанты нанесли три авиационных удара по Житомирщине. Всего за 13 предыдущих дней войны прилетело от рашистов примерно 40 бомб на этот регион. Оккупанты целятся вовсе не в военные объекты. Об этом рассказал Виталий Бунечко, председатель Житомирской ОВА.
По его словам, вчера погибло всего 9 человек на Житомирщине. Из них – 4 военнослужащих.
Из 5 погибших людей, в частности в Малине, кроме младенцев, еще двоим было 16 и 20 лет.
Это дети, которые ни в чем не виноваты. Они просто находились в здании, куда прилетела авиабомба. Никаких военных объектов рядом не было,
– отметил он.
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