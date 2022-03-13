Погибли около 600 орков, – журналист сообщил об уничтожении 155-й российской бригады

Российская армия понесла большие потери личного состава из-за ошибки командования. Украинская армия уничтожила почти всю 155 отдельную бригаду морской пехоты России.

Погибли около 600 орков

Украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил, что Вооруженные Силы Украины практически уничтожили подразделения 155 отдельной бригады морской пехоты. 155-я ОБрМП дислоцируется во Владивостоке.

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Российская бригада понесла большие потери из-за принятия необдуманных решений командования.

Сообщается, что потери россиян составили около 600 военнослужащих убитыми. Еще столько же раненых.

Кроме того, личный состав бригады не имеет доступа к продуктам и жилью.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что потери России в войне против Украины уже достигли почти 13 тысяч человек.