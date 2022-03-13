Загинуло близько 600 орків

Український журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що Збройні Сили України практично знищили підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти. 155-а ОБрМП дислокується у Владивостоці.

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Російська бригада зазнала великих втрат через прийняття необдуманих рішень командування.

Повідомляється, що втрати росіян склали близько 600 військовослужбовців убитими. Ще стільки ж – поранених.

Окрім того, особовий склад бригади не має доступу до продуктів та житла.

До уваги. Президент Володимир Зеленський повідомив, що втрати Росії у війні проти України вже сягнули майже 13 тисяч людей.

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