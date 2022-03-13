Загинуло близько 600 орків
Український журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що Збройні Сили України практично знищили підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти. 155-а ОБрМП дислокується у Владивостоці.
Варте уваги Нацгвардія ліквідувала ДРГ в зоні ООС: вони зі зброєю прямували до населеного пункту
Російська бригада зазнала великих втрат через прийняття необдуманих рішень командування.
Повідомляється, що втрати росіян склали близько 600 військовослужбовців убитими. Ще стільки ж – поранених.
Окрім того, особовий склад бригади не має доступу до продуктів та житла.
Варте уваги – ЗСУ ліквідували російський винищувач біля Ізюма: дивіться відео