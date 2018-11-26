"Погибли бы от пуль ВСУ": Россия цинично оправдала свою агрессию в Крыму

Заместитель постоянного представителя России в ООН заявил, что Россия была вынуждена помочь жителям Крыма, иначе те бы погибли от пуль ВСУ.

Такое заявление он сделал во время заседания Совбеза организации.

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По его словам, Россия знала и была готова к санкциям за свои действия в отношении Украины.

"Жалеет ли Россия? Нет, более того, россияне гордятся этим», – горделиво подчеркнул он.

Также Полянский объяснил, почему в России царят такие настроения.

«Потому что, если бы Россия не помогла жителям Крыма, они бы сейчас гибли от пуль ВСУ так, как погибают русскоязычные жители Донбасса», – подчеркнул представитель Кремля в организации Объединенных Наций.

Напомним, по мнению эксперта по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глена Гранта, президенту России Владимиру Путину нужен Крым лишь для сохранения собственного лица и для демонстрации своей силы. Как заметил Грант, хозяин Кремля оккупировал полуостров для того, чтобы выбить Украину с пути и показать, что это собственность России.