22:40
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Погибли бы от пуль ВСУ": Россия цинично оправдала свою агрессию в Крыму

      960 Читати новину українською
      Представитель России в ООН Полянский сделал вызывающее заявление об оккупации Крыма и войны на Донбассе
      Представитель России в ООН Полянский сделал вызывающее заявление об оккупации Крыма и войны на Донбассе / Соцсети

      Заместитель постоянного представителя России в ООН заявил, что Россия была вынуждена помочь жителям Крыма, иначе те бы погибли от пуль ВСУ.

      Такое заявление он сделал во время заседания Совбеза организации.

      Читайте также: Обстрел украинских кораблей в Азове: Совбез ООН заблокировал повестка дня России

      По его словам, Россия знала и была готова к санкциям за свои действия в отношении Украины.

      "Жалеет ли Россия? Нет, более того, россияне гордятся этим», – горделиво подчеркнул он.

      Также Полянский объяснил, почему в России царят такие настроения.

      «Потому что, если бы Россия не помогла жителям Крыма, они бы сейчас гибли от пуль ВСУ так, как погибают русскоязычные жители Донбасса», – подчеркнул представитель Кремля в организации Объединенных Наций.

      Напомним, по мнению эксперта по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глена Гранта, президенту России Владимиру Путину нужен Крым лишь для сохранения собственного лица и для демонстрации своей силы. Как заметил Грант, хозяин Кремля оккупировал полуостров для того, чтобы выбить Украину с пути и показать, что это собственность России.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости Крыма ООН
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      сегодня , 22:05 Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      Яніна Ткачук 15052
      Конфликт в Азовском море: как Путин отреагирует на военное положения в Украине
      сегодня , 20:03 Конфликт в Азовском море: как Путин отреагирует на военное положения в Украине
      Іван Яковина 7257
      Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      сегодня , 17:06 Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      Яніна Ткачук 27919
      Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      сегодня , 17:02 Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      4622
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сегодня , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 2562
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук