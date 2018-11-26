"Загинули б від куль ЗСУ": Росія цинічно виправдала свою агресію в Криму

Заступник постійного представника Росії в ООН заявив, що Росія була змушеною допомогти жителям Криму, інакше ті б загинули від куль ЗСУ.

Таку заяву він зробив під час засідання Радбезу організації.

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За його словами, Росія знала та була готовою до санкцій за свої дії щодо України.

«Чи шкодує Росія? Ні, більше того, росіяни пишаються цим», – гордовито підкреслив він.

Також Полянський пояснив, чому у Росії панують такі настрої.

«Тому що, якби Росія не допомогла жителям Криму, вони б зараз гинули від куль ЗСУ так, як гинуть російськомовні жителі Донбасу», – наголосив представник Кремля в організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, на думку експерта з питань безпеки та оборони Українського інституту майбутнього Глена Гранта, президенту Росії Володимиру Путіну потрібен Крим лише для збереження власного обличчя та для демонстрації своєї сили. Як зауважив Грант, господар Кремля окупував півострів для того, щоб вибити Україну з колії та показати, що це власність Росії.