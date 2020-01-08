Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа разбившегося в Иране самолета
Самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился недалеко от аэропорта вылета ночью 8 января. На борту было 176 человек и все они погибли.
Об этом сообщают иранские СМИ.
Подробнее об аварии: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 167 человек, – СМИ
Спасатели прибыли на место катастрофы, и, судя по первым фото и видео, опубликованным в сети, шансы найти живых – минимальны.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
Видео с места катастрофы (телеграмм Baza):
Фото с места катастрофы (ISNA):
Место катастрофы
Останки самолета
Вещи погибших людей
Катастрофа произошла буквально через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.