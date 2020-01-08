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      Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа разбившегося в Иране самолета

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      Катастрофа украинского самолета в Иране / Иранские СМИ

      Самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился недалеко от аэропорта вылета ночью 8 января. На борту было 176 человек и все они погибли.

      Об этом сообщают иранские СМИ.

      Подробнее об аварии: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 167 человек, – СМИ

      Спасатели прибыли на место катастрофы, и, судя по первым фото и видео, опубликованным в сети, шансы найти живых – минимальны. 

      Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

      Видео с места катастрофы (телеграмм Baza):

      Фото с места катастрофы (ISNA):

      Иран
      Место катастрофы

      Иран
      Останки самолета

      Иран
      Вещи погибших людей

      Катастрофа произошла буквально через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Иран авиация
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