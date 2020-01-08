Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа разбившегося в Иране самолета

Самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился недалеко от аэропорта вылета ночью 8 января. На борту было 176 человек и все они погибли.

Об этом сообщают иранские СМИ. Подробнее об аварии: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 167 человек, – СМИ Спасатели прибыли на место катастрофы, и, судя по первым фото и видео, опубликованным в сети, шансы найти живых – минимальны. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам. Видео с места катастрофы (телеграмм Baza): Фото с места катастрофы (ISNA):

Место катастрофы

Останки самолета

Вещи погибших людей Катастрофа произошла буквально через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.