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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу літака, що розбився в Ірані

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      Катастрофа українського літака в Ірані / Іранські ЗМІ

      Літак МАУ, що летів з Тегерану до Києва, розбився неподалік аеропорту вильоту вночі 8 січня. На борту було 176 людей і всі вони загинули.

      Про це повідомляють іранські ЗМІ.

      Детальніше про аварію: Український літак розбився в Ірані, на борту було 167 людей, – ЗМІ

      Рятувальники прибули на місце катастрофи, та, судячи з перших фото та відео, опублікованих у мережі, шанси знайти живих – мінімальні. 

      Відео з місця катастрофи (телеграм Baza):

      Фото з місця катастрови (ISNA):

      Иран
      Місце катастрофи

      Иран
      Залишки літака

      Иран
      Речі загиблих

      Катастрофа сталася буквально за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Іран Жертви
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