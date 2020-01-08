Загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу літака, що розбився в Ірані

Літак МАУ, що летів з Тегерану до Києва, розбився неподалік аеропорту вильоту вночі 8 січня. На борту було 176 людей і всі вони загинули.

Про це повідомляють іранські ЗМІ. Детальніше про аварію: Український літак розбився в Ірані, на борту було 167 людей, – ЗМІ Рятувальники прибули на місце катастрофи, та, судячи з перших фото та відео, опублікованих у мережі, шанси знайти живих – мінімальні. Відео з місця катастрофи (телеграм Baza): Фото з місця катастрови (ISNA):

Місце катастрофи

Залишки літака

Речі загиблих Катастрофа сталася буквально за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.