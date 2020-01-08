Загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу літака, що розбився в Ірані
Літак МАУ, що летів з Тегерану до Києва, розбився неподалік аеропорту вильоту вночі 8 січня. На борту було 176 людей і всі вони загинули.
Про це повідомляють іранські ЗМІ.
Детальніше про аварію: Український літак розбився в Ірані, на борту було 167 людей, – ЗМІ
Рятувальники прибули на місце катастрофи, та, судячи з перших фото та відео, опублікованих у мережі, шанси знайти живих – мінімальні.
Відео з місця катастрофи (телеграм Baza):
Фото з місця катастрови (ISNA):
Місце катастрофи
Залишки літака
Речі загиблих
Катастрофа сталася буквально за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
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