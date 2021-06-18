Однако здесь надо понимать, что ответственность за такое решение очень велика. И что оно будет означать обречь Украину на значительное количество жертв.
Стоит знать Нерушимая поддержка, – Байден заговорил об Украине после встречи с Путиным
Армия готова, но "могут погибнуть десятки тысяч"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что украинские военные на 100% готовы защищать Украину. Более того – если надо, Вооруженные силы Украины способны освободить оккупированные города.
Однако цена такого шага – чрезвычайно высока.
Можем ли мы взять (оккупированные территории – 24 канал)? Да, можем. Может быть, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди,
– сказал Данилов.
"Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей? Кто за это будет отвечать?" – подытожил Данилов.
Влияние России надо обрезать на корню
Алексей Данилов также предостерег, что Россия сейчас "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" в южных регионах Украины – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
А местная власть говорит, что "ни на что не влияет".
Друзья, опомнитесь! Россия – страна-агрессор. Любой человек, который начинает здесь развертывать и влиять на выборы... Мы на корню должны все это прекращать,
– заявил он.
В пример Данилов привел свои наблюдения из родного Луганска, где с 1994 года разворачивалось российское влияние: "Они, как хищники, стали расползаться везде. Чем закончилось? Закончилось тем, что Россия из Ростовской области начала войну".
Напомним Новые санкции и тайные вопросы: СНБО соберется на очередное заседание