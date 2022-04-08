Погибшая мама мальчика из Бучи, фото которого поразило мир, была няней в садике: детали трагедии

Иностранные фотографы опубликовали страшные снимки, сделанные в освобожденной от оккупантов Буче. Фото, где 6-летний Влад стоит у могилы своей матери во дворе дома, поразило весь мир.

Как выяснили журналисты издания Telegraf, погибшую зовут Марина Наумец. Ей было 34 года, она работала няней в частном детском центре. Кроме Влада, женщина была матерью еще двоих детей – 10-летнего Владимира и 13-летней Софии.

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История погибшей в Буче Марины Наумец

Несколько дней назад фотографы Rodrigo Abd и Narciso Contreras опубликовали ужасные фото из Бучи. На них видно троих детей, которые пришли на могилу матери, погибшей во время оккупации. Младший мальчик, 6-летний Влад принес маме консервы.

Дети на могиле матери в Буче / Фото инстаграм Narcisocontreras108

6-летний Влад принес на могилу матери консервы / Фото инстаграм Narcisocontreras108

Влад у могилы матери / Фото инстаграм Abdrodrigo

В местных сообществах в фейсбуке и по информации от жителей Бучи говорится, что погибшая женщина работала няней в частном детском центре. По словам бучанцев, Марина не справилась со стрессом на фоне оккупации и умерла в укрытии многоквартирного дома – вероятно, не выдержало сердце.

В соцсетях искали семью погибшей / Скриншот из фейсбука

Журналисты узнали, что все трое осиротевших детей находятся в безопасности вместе с мужем погибшей Иваном. Он родной отец младшего мальчика – Влада, двое старших деток – от первого брака Марины.

Кстати, по данным издания, всем необходимым семье сейчас помогают волонтеры и местные жители.

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