Ярослав заявил, что они неоднократно ходили в укрытие в детской поликлинике, но сегодня – оно оказалось закрытым. Соседи семьи рассказали, что женщина с ребенком к укрытию побежали одни из первых.

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Ребенок своими глазами видел, что произошло с мамой

Муж рассказал, что жена Наталья вместе с дочерью Полиной услышали сигнал воздушной тревоги и начали быстро собираться в укрытие. Они оделись, взяли документы и побежали в поликлинику, где есть укрытие. Ярослав признался, что собирался немного дольше, поэтому на улицу выбежал позже.

Когда мужчина оказался возле поликлиники, то увидел тела 3 человек – одно из них жены. Тело Наталии лежало окровавленное на крыльце. Их дочь Полина была в углу зажата двумя другими женщинами, что фактически спасло ей жизнь.

Вместе с женой я видел троих погибших, сколько пострадавших я не знаю. Кричал ребенок мой, лежала жена моя, пыль, крики. Я до последнего надеялся, что это не она. Я поднимал ее, пытался… но было слишком много крови. Даже ее телефон осколком насквозь пробило. Полицейские и скорая сказали, что у нее не было шансов,

– рассказал Ярослав.

Наталья взяла с собой в укрытие цветное одеяло для дочери и голубую сумочку, в которую сложили все необходимые документы. Семья жила в третьем подъезде, недалеко от поликлиники. Мужчина утверждает, что между уведомлением о тревоге и взрывом прошло всего минут 15. Он подчеркнул, что семья неоднократно ходила в укрытие в поликлинику. Оно всегда было открыто, но в ночь на 1 июня охранник не открыл дверь.

"Они могли бы, как всегда, зайти в свой подвал и их бы там не задело вообще. Моя жена понимала, что ночью будут обстрелы, так почему укрытие не было открыто? Почему нужно было стучать, искать другие входы и куда-то бегать?" – заявил мужчина.

Когда на место трагедии прибыли правоохранители, то цветным одеялом накрыли тело Наталии, а окровавленную сумку с документами – отдали мужчине.

"Моя жена брала это одеяло в укрытие для дочери. Я ее вижу. Вижу, что она до сих пор там лежит. С дочкой все хорошо, но она собственными глазами видела, что произошло с ее мамой. Когда я ее оттуда забирал, говорил, что ей помогут. Что еще я мог сказать? И как теперь сообщить дочке, что мамы больше нет?" – говорит мужчина в отчаянии.

После трагедии власти приняли важное решение

В КГГА сообщили, что после ужасной трагедии возле укрытия приняли важное решение – укрытия больше не будут запирать. Роман Ткачук объяснил, что раньше их закрывали, поскольку в них "сделали ремонт", а также беспокоились, что бездомные могут устроить себе в них жилье.

Однако после трагедии в Киеве решение пересмотрели, и теперь укрытия будут постоянно открытыми. Если какое-либо убежище будет заперто, то украинцы могут обратиться на горячую линию 101 или 1551 и сообщить об этом. На место вызова прибудут спасатели и сорвут замок.