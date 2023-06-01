Ярослав заявив, що вони неодноразово ходили до укриття в дитячій поліклініці, але сьогодні – воно опинилося закритим. Сусіди сім'ї розповіли, що жінка з дитиною до укриття побігли одні із перших.

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Дитина на власні очі бачила, що сталося з мамою

Чоловік розповів, що дружина Наталя разом з донькою Поліною почули сигнал повітряної тривоги й почали швидко збиратися до укриття. Вони одягнулися, взяли документи й побігли до поліклініки, де є укриття. Ярослав зізнався, що збирався трохи довше, тому на вулицю вибіг уже пізніше.

Коли чоловік опинився біля поліклініки, то побачив тіла 3 людей – одне із них дружини. Тіло Наталі лежало закривавлене на ґанку. Їхня донька Поліна була у кутку затиснута 2 іншими жінками, що фактично врятувало їй життя.

Разом з дружиною я бачив трьох загиблих, скільки постраждалих я не знаю. Кричала дитина моя, лежала дружина моя, пил, крики. Я до останнього сподівався, що це не вона. Я підіймав її, намагався… але було дуже багато крові. Навіть її телефон осколком наскрізь пробило. Поліцейські й швидка сказали, що в неї не було шансів,

– розповів Ярослав.

Наталя взяла з собою до укриття кольорову ковдру для доньки та блакитну сумочку, у яку склали всі необхідні документи. Сім'я мешкала у третьому під'їзді, недалеко від поліклініки. Чоловік стверджує, що між сповіщенням про тривогу та вибухом минуло усього хвилин 15. Він підкреслив, що сім'я неодноразово ходила в укриття до поліклініки. Воно завжди було відчинене, але у ніч проти 1 червня охоронець не відімкнув дверей.

"Вони могли б як завжди зайти у свій підвал і їх би там не зачепило взагалі. Моя жінка розуміла, що вночі будуть обстріли, то чому укриття не було відкрите? Чому треба було стукати, шукати інші входи й кудись бігати?", – заявив чоловік.

Коли на місце трагедії прибули правоохоронці, то кольоровою ковдрою накрили тіло Наталі, а скривавлену сумку з документами – віддали чоловікові.

"Моя дружина брала цю ковдру в укриття для доньки. Я її бачу. Бачу, що вона досі там лежить. З донькою все добре, але вона на власні очі бачила, що сталося з її мамою. Коли я її звідти забирав, казав, їй допоможуть. Але що ще я міг сказати? І як тепер повідомити доньці, що мами більше немає?" – говорить чоловік у відчаї.

Після трагедії влада ухвалила важливе рішення

У КМДА повідомили, що після жахливої трагедії поблизу укриття ухвалили важливе рішення – укриття більше не будуть замикати. Роман Ткачук пояснив, що раніше їх закривали, оскільки в них "зробили ремонт", а також турбувалися, що безхатьки влаштують собі житло у них.

Проте після трагедії у Києві рішення переглянули й відтепер укриття постійно будуть відкритими. Якщо якесь сховище буде замкнуте, то українці можуть звернутися на гарячу лінію 101 чи 1551 й повідомити про це. На місце виклику прибудуть рятувальники й зірвуть замок.