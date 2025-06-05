Погибшая в Прилуках молодая мама работала патрульной полицейской

В ночь на 5 июня россияне атаковали Прилуки Черниговской области. Стало известно, что погибшая женщина работала патрульной полицейской.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Что известно о погибшей в Прилуках маме

Так, ночью российский дрон попал в дом начальника пожарной части, в результате чего погибла его дочь – полицейская Дарья Шигида. Вместе с ней погиб ее маленький сынишка, которому был всего год, и ее мама.

Дарья присоединилась в ряды полиции в Киеве в 2020 году. Сильная, светлая и искренняя. Она была верна присяге, справедливая, с глубоким чувством долга – именно такой ее запомнят коллеги и все, кто знал ее,

– указывают там.

В полиции отметили, что стать полицейской было мечтой и призванием погибшей девушки. Говорят, что ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, также патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе.

"Это не просто потеря – это вырванная с корнем жизнь трех поколений... Нет слов, которые могли бы утолить эту боль. Только тишина, слезы и ярость – за уничтоженные жизни", – добавили коллеги".

Дарья Шигида погибла в результате атаки на Прилуки / фото Нацполиции

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших. Светлая память.

Владимир Зеленский уже отреагировал на циничную атаку России. Он подчеркнул, что "нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию".