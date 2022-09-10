Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, этот вопрос был рассмотрен на сессии горсовета.

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Что известно об Олеге Куцине

Он уроженец Ивано-Франковска, однако проживал и работал в Тячеве на Закарпатье. В 2005-2006 годах он был первым заместителем председателя местной райгосадминистрации. Также являлся членом политсовета ВО "Свободы" и руководителем Закарпатской областной организации.

В 2014 году организовал волонтерскую группу и доставлял помощь украинским военным. А позже сам вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Тогда была создана отдельная добровольческая чета "Карпатская Сечь" 93-й механизированной бригады ВСУ.

Олег Куцин участвовал в обороне Донецкого аэропорта, боях за многие населенные пункты, в частности – Пески, где и был ранен. А с началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года вместе с собратьями:

оборонял Киев,

держал позиции в Ирпене, Романовке, Стоянке и Броварском направлении.

После деоккупации Киевщины подразделение выполняет задачи на Изюмском направлении.

Как погиб украинский защитник

19 июня 2022 года в боях на Изюмском направлении командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин погиб. Собратья вспоминают о погибшем командире, как настоящем патриоте Украины.

Мы вместе с депутатами Ивано-Франковского городского совета призываем президента Украины присвоить звание Героя Украины с удостоением ордена Государства (посмертно) Куцину Олегу Ивановичу – за несгибаемость духа в отстаивании национальной идеи, выявленные героизм и самопожертвование в борьбе за государственную независимость Украины,

– подчеркнул Марцинкив.

Олегу Куцину было 56 лет, у него осталась жена и трое детей.

Добавим, что в скором времени в Украине могут присвоить звание Героя полицейскому Даниилу Сафонову. Он был на территории "Азовстали" в трудный период борьбы наших военнослужащих и сам отдал жизнь за Украину.

Он погиб 2 мая 2022 года во время исполнения служебных обязанностей на территории завода. Известно также, что:

мужчина защищал Мариуполь с первых дней агрессии россии против Украины;

у него остался ребенок;

похоронили защитника 21 июня в Теребовле Тернопольской области, ведь именно там поселилась семья защитника.

Даниил Сафонов родился в Донецке. Донбасс покинул только в 2014 году после нападения россии.

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