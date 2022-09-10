Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, це питання розглянули на сесії міськради.

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Що відомо про Олега Куцина

Він уродженець Івано-Франківська, проте проживав та працював у Тячеві, що на Закарпатті. У 2005 – 2006 роках він був першим заступником голови місцевої райдержадміністрації. Також був членом політради ВО "Свободи" й очільником Закарпатської обласної організації.

У 2014 році організував волонтерську групу і доправляв допомогу українським військовим. А пізніше сам вступив до лав Національної гвардії України. Тоді була створена окрема добровольча чота "Карпатська Січ" 93-ї механізованої бригади ЗСУ.

Олег Куцин брав участь в обороні Донецького аеропорту, боях за багато населених пунктів, зокрема, – Піски, де і був поранений. А з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року разом з побратимами:

обороняв Київ,

тримав позиції в Ірпені, Романівці, Стоянці та на Броварському напрямку.

Після деокупації Київщини підрозділ виконує завдання на Ізюмському напрямку.

Як загинув український захисник

19 червня 2022 року в боях на Ізюмському напрямку командир батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин загинув. Побратими згадують про загиблого командира, як справжнього патріота України.

Ми разом з депутатами Івано-Франківської міської ради закликаємо президента України надати звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Куцину Олегу Івановичу – за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за державну незалежність України,

– наголосив Марцінків.

Олегу Куцину було 56 років, у нього залишилась дружина та троє дітей.

Додамо, що незабаром в Україні можуть надати звання Героя поліцейському Даніїлу Сафонову. Він був на території "Азовсталі" у важкий період боротьби наших військовослужбовців та сам віддав життя за Україну.

Він загинув 2 травня 2022 року під час виконання службових обов'язків на території заводу. Відомо також, що:

чоловік боронив Маріуполь із перших днів агресії росії проти України;

у нього залишилась дитина;

поховали захисника 21 червня у Теребовлі, що на Тернопільщині, адже саме там оселилась родина захисника.

Даніїл Сафонов народився у Донецьку. Донбас покинув тільки 2014 після нападу росії.

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