Погибшие в Лисичанске и битва за Северодонецк: какая ситуация в Луганской области

Украинские военные продолжают битву против российских оккупантов в Северодонецке. Враг беспощадно обстреливает Луганскую область, в результате чего в Лисичанске возросло число погибших.

Ситуация в Северодонецке очень непростая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе. По его словам, продолжаются бои за Северодонецк и враг давит с Попасной.

В тему Россия собрала все резервы и отправила на Северодонецк и Попасную, – Гайдай

Глава Луганской ОВА сообщил, что в Северодонецке "очень непростая ситуация". Там, как сказал Гайдай, враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под изменения в оборонных редутах ВСУ.

Сообщается, что войска агрессора нанесли удары по районам, расположенным вблизи мостов. Также дважды кафиры ударили по заводу "Азота", в результате чего зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.

Гайдай сообщил, что кафиры также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

Кстати В Луганской области воины ВСУ сбили вражеский Су-25 и взяли в плен много оккупантов, – Гайдай

Из-за обстрелов врага зафиксированы значительные разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горной общин. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке – 9, Почковом – 6.

Последствия обстрелов в Луганской области / Фото с телеграммы Гайдая

ВСУ отразили штурм кафиров

Сергей Гайдай рассказал, что украинские подразделения отразили штурм оккупантов в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое.

В то же время продолжается штурм в направлении Орехово - Горное, а также россияне ведут разведку боем в направлении Нирково - Николаевка.

По словам Гайдая, украинские военные пресекли попытку продвижения россиян в направлении Врубовка – Николаевка.

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Погибшие в Лисичанске

Глава Луганской ОВА информирует, что за последние полтора дня были найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске.

Гайдай отметил, что разрушение жилья по Лисичанску стремительно увеличивается.

Что еще известно о ситуации в Луганской области

В мае Сергей Гайдай сообщил, что россияне оккупировали 95% территории Луганской области. После этого российское военное руководство бросило все силы на захват Северодонецка, где враг прорвал оборону ВСУ в конце мая.

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои и ситуация меняется динамично. В Генштабе ВСУ утром 19 июня сообщили, что продолжаются бои за установление полного контроля над городом.

Основное преимущество русских военных в большем количестве артиллерии. По состоянию на 13 июня войска агрессора контролировали 70% территории Северодонецка.

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