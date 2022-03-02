Погибших 70%, они нас пощелкают на**й, всю нашу армию, – в сети опубликовали разговор оккупантов

Россия в седьмой день пытается сломить сопротивление Украины, но даже близко не подошла к этой цели. Напротив – именно российские оккупационные войска сейчас деморализованы и напуганы.

Свидетельств этому немало. Госспецсвязи опубликовало еще один в коллекцию – разговор о российских военных, полный паники и уныния.

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"Они нас пощелкают всех на**й, всю нашу армию"

Госспецсвязи опубликовали запись разговора некоего россиянина, которому удалось вырваться из информационного пузыря, где он, очевидно, до сих пор жил. Для этого ему достаточно было только поговорить с российским военным, знающим, что на самом деле происходит в Украине. Далее – выдержки из достаточно яркого монолога.

"Встретил военного, который служит в батальоне из-под Максимки (вероятно, Ярославская область России, – 24 канал). Он знает, что происходит в Камышинском тоже (очевидно, речь о воинской части из Волгоградской области, – 24 канал)", – говорит мужчина.

Ужас. Погибших – 70%. 70%... У них часть – 3,5 тысячи. 70% погибли УЖЕ из этих частей. Вы представляете, сколько там трупов, бл**ь? Это пи***ц, ребята. Они нас пощелкают всех на**й, всю нашу армию... Представляете, что будет?

– испуганно говорит россиянин.

А дальше начинает бояться за своих детей, хотя к нашим детям, которых россияне убивают, ему, очевидно, дела нет: "Нас, пенсионеров, не позовут, а кого? Сыновей, детей будут брать на войну, б**дь. Вы не представляете, что там происходит".

Он (скорее всего, речь о Путине, – 24 канал) рассказывает о нашей армии. Какая на**й наша армия, б**дь?! Неготовых туда посылают... Откуда пацаны... Воевали они разве, что? Короче, ж**а. Не смотрите новости – там все полный пиз**ж. Полный пиз**ж по телевизору,

– подытожил россиянин.

Да, "пиз**ж". Но только он продолжается на российском телевидении уже более 20 лет – как в Кремль засел кровавый тиран Владимир Путин. Жаль только, что лишь теперь у некоторых россиян начинаются открываться глаза.

Хотите послушать разговор? Видео – ниже:

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