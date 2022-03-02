Свідчень цьому чимало. Держспецзв'язку опублікувало ще один до колекції – розмову про російських військових, сповнену паніки та зневіри.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Вони нас пощьолкають усіх на**й, всю нашу армію"

Держспецзв'язку опублікували запис розмови якогось росіянина, якому вдалося виринути з інформаційної бульбашки, де він, вочевидь, досі жив. Для цього йому достатньо було тільки поговорити з російським військовим, який знає, що насправді відбувається в Україні. Далі – витримки з доволі яскравого монологу.

"Зустрів військового, який служить у батальйоні з-під Максимки (ймовірно, Ярославська область Росії, – 24 канал). Він знає, що відбувається в Камишинському теж (вочевидь, мовиться про військову частину з Волгоградської області, – 24 канал)", – каже чоловік.

Жах. Загиблих – 70%. 70%... У них частина – 3,5 тисячі. 70% загинули ВЖЕ з цих частин. Ви уявляєте, скільки там трупів, бл**? Це пі***ць, хлопці. Вони нас пощьолкають усіх на**й, всю нашу армію... Уявляєте, що буде?

– налякано говорить росіянин.

А далі починає боятися за своїх дітей, хоча до наших дітей, яких росіяни вбивають, йому, вочевидь, байдуже: "Нас, пенсіонерів, не покличуть, а кого? Синів, дітей будуть брати на війну, б**дь. Ви не уявляєте, що там відбувається".

Він (радше за все, мовиться про Путіна, – 24 канал) розповідає про нашу армію. Яка на**й наша армія, б**дь?! Неготових туди посилають... Звідки пацани... Воювали вони хіба, б**дь? Коротше, ж**а. Не дивіться новини – там усе повний піз***ж. Повний піз***ж по телевізору,

– підсумував росіянин.

Авжеж, "піз***ж". Та тільки триває він на російському телебаченні вже понад 20 років, відколи у Кремль засів кривавий тиран Володимир Путін. Прикро тільки, що тільки тепер у деяких росіян починаються відкриватися очі.

Хочете послухати розмову? Відео – нижче:

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