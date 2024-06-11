Согласно сообщению пограничной службы, мужчину нашли мертвым в день его рождения на склоне горы Поп Иван Мармарошский. Ему должно было исполниться 38 лет.
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Погибший приехал из Харьковской области
В ГПСУ сообщают, что погибший, которого нашли на днях недалеко от границы, оказался жителем Харьковщины. Он считался без вести пропавшим с ноября 2023 года.
В ноябре 2023 года мужчину остановили на одном из контрольных постов при въезде в приграничье. По его словам, в Закарпатье он прибыл с целью покупки автомобиля. Однако пограничники установили, что настоящая цель – попытка незаконного пересечения границы,
– сообщают в Госпогранслужбе.
По словам пограничников, через несколько дней информация о его исчезновении появилась в базе розыска людей МВД. Вероятно, мужчина, все же, попытался незаконно пересечь границу, однако не смог преодолеть высокогорье.
Это не первый случай гибели на госгранице
- В Государственной пограничной службе Украины 9 июня сообщили, что в Карпатах обнаружили тело человека без признаков жизни. Это произошло вблизи украинской границы с Румынией. На место происшествия пограничники вызвали все необходимые экстренные службы. Они должны были установить причины смерти этого человека.
- В ГПСУ отметили, что об ужасной находке на склоне горы Поп Иван Мармарошский пограничному наряду 9 июня утром сообщил местный житель. В конце концов пограничники прибыли на место, чтобы помочь с инцидентом.
- Пограничники в очередной раз обнаружили тело мужчины на берегу реки Тиса вблизи румынской границы. С начала полномасштабного вторжения это была 25-я зафиксированная смерть во время незаконного пересечения границы в этом участке.
- 12 мая пограничники в реке Тиса на границе с Венгрией обнаружили очередное тело мужчины. На тот момент погибших в Тисе уже было 29.