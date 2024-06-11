Згідно з повідомленням прикордонної служби, чоловіка знайшли мертвим у день його народження на схилі гори Піп Іван Мармароський. Йому мало виповнитися 38 років.
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Загиблий приїхав із Харківщини
В ДПСУ повідомляють, що загиблий, якого знайшли днями неподалік кордону, виявився жителем Харківщини. Він вважався безвісти зниклим з листопада 2023 року.
У листопаді 2023 року чоловіка зупинили на одному з контрольних постів при в’їзді у прикордоння. З його слів, на Закарпаття він прибув з метою купівлі автомобіля. Проте прикордонники встановили, що справжня мета – спроба незаконного перетину кордону,
– повідомляють у Держприкордонслужбі.
За словами прикордонників, через кілька днів інформація про його зникнення з'явилася у базі розшуку людей МВС. Ймовірно, чоловік, все ж, спробував незаконно перетнути кордон, проте не зміг подолати високогір'я.
Це не перший випадок загибелі на держкордоні
- У Державній прикордонній службі України 9 червня повідомили, що у Карпатах виявили тіло людини без ознак життя. Це сталося поблизу українського кордону з Румунією. На місце події прикордонники викликали всі необхідні екстрені служби. Вони мали встановити причини смерті цієї людини.
- У ДПСУ зазначили, що про жахливу знахідку на схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонному наряду 9 червня вранці повідомив місцевий житель. Зрештою прикордонники прибули на місце, щоб допомогти з інцидентом.
- Прикордонники вкотре виявили тіло чоловіка на березі річки Тиса поблизу румунського кордону. Від початку повномасштабного вторгнення це була 25-а зафіксована смерть під час незаконного перетину кордону у цій ділянці.
- 12 травня прикордонники у річці Тиса на кордоні з Угорщиною виявили чергове тіло чоловіка. На той момент загиблих у Тисі вже було 29.