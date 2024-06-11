Згідно з повідомленням прикордонної служби, чоловіка знайшли мертвим у день його народження на схилі гори Піп Іван Мармароський. Йому мало виповнитися 38 років.

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Загиблий приїхав із Харківщини

В ДПСУ повідомляють, що загиблий, якого знайшли днями неподалік кордону, виявився жителем Харківщини. Він вважався безвісти зниклим з листопада 2023 року.

У листопаді 2023 року чоловіка зупинили на одному з контрольних постів при в’їзді у прикордоння. З його слів, на Закарпаття він прибув з метою купівлі автомобіля. Проте прикордонники встановили, що справжня мета – спроба незаконного перетину кордону,

– повідомляють у Держприкордонслужбі.

За словами прикордонників, через кілька днів інформація про його зникнення з'явилася у базі розшуку людей МВС. Ймовірно, чоловік, все ж, спробував незаконно перетнути кордон, проте не зміг подолати високогір'я.

Це не перший випадок загибелі на держкордоні