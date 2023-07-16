В Беларуси водитель записал чужое радиообращение на видео. По предварительной информации, ролик был создан в Борщевке Гомельской области, расположенной в 15 километрах от госграницы Украины.

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Что сказали по радио белорусам

В обращении говорится, что россияне с помощью провокаций и лжи пытаются привлечь белорусов к войне против Украины, чтобы вместе с ними разделить ответственность за собственные военные преступления. Жителям Беларуси также объяснили, что Россия использует территорию их государства для ядерного шантажа всего мира. Кроме этого им напомнили о передислокации наемников Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнера", совершивших множество преступлений и не уважающих законы жизни.

Враг, который убивает и насилует детей, женщин и стариков. Наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре. Надо готовиться к любым вызовам. Ведь руководству России плевать на жизнь россиян, а тем более на жизнь белорусов и их свободу,

– отмечается в сообщении.

Обращение заканчивается словами о независимости. Жителям Беларуси напомнили, что она возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться.

Обращение к жителям Беларуси: видео

Похожий случай произошел в России