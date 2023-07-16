В Беларуси водитель записал чужое радиообращение на видео. По предварительной информации, ролик был создан в Борщевке Гомельской области, расположенной в 15 километрах от госграницы Украины.
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Что сказали по радио белорусам
В обращении говорится, что россияне с помощью провокаций и лжи пытаются привлечь белорусов к войне против Украины, чтобы вместе с ними разделить ответственность за собственные военные преступления. Жителям Беларуси также объяснили, что Россия использует территорию их государства для ядерного шантажа всего мира. Кроме этого им напомнили о передислокации наемников Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнера", совершивших множество преступлений и не уважающих законы жизни.
Враг, который убивает и насилует детей, женщин и стариков. Наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре. Надо готовиться к любым вызовам. Ведь руководству России плевать на жизнь россиян, а тем более на жизнь белорусов и их свободу,
– отмечается в сообщении.
Обращение заканчивается словами о независимости. Жителям Беларуси напомнили, что она возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться.
Обращение к жителям Беларуси: видео
Похожий случай произошел в России
- В июне жители Белгородской области услышали в эфире радио правду о войне. Хакеры взломали одну из кремлевских радиостанций и начали транслировать жителям страны-агрессорки антивоенные сообщения.
- В этих обращениях россиянам объяснили, как руководство их страны ворует деньги и отправляет население в Украину на гибель. Также жителей России призвали остановить войну и вернуть своих солдат домой.