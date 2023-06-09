На Белгородщине в России продолжают происходить всевозможные "аномалии", хотя и в Кремле это умалчивают. Очевидно, именно из этого региона уже начинается гражданская война во враждебном государстве – масла в огонь подливают информационные вбросы от патриотов, желающих краха путинского режима.

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"Русское Радио" сломалось

Как отмечают в Госпогранслужбе Украины, жители "БНР" имели возможность чуть ли не впервые слышать с кремлевской радиостанции "Русское Радио" правду о войне благодаря неравнодушным ІТ-специалистам.

В "БНР" хакеры-патриоты сломали "Русское Радио" и обратились к гражданским: "Мы – за мир с соседями. Мы – за Россию без казнокрадов. Пора остановить войну, вернуть наших солдат домой. Нет – войне, нет – Путину",

– говорится в сообщении.

В самом же видео действительно можно услышать слова о том, что кремлевское командование ворует деньги у обычных людей и отправляет их на гибель в Украину: "Впереди катастрофа. Самое страшное, что армия России не в состоянии защитить нас... Распил и коррупция привели к страшным потерям. Кадрова армия уже уничтожена. В мясорубку под Авдеевку и Херсон брошены мобилизованные".

Белгородцы услышали правду о войне благодаря хакерам: смотрите видео ГПСУ

Обратите внимание! В пресс-службе ГПСУ также задали риторический вопрос относительно того, возможно ли просветление в головах, омраченных путинской пропагандой. Ответить на него пока сложно – остается наблюдать, как будут разворачиваться события.

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