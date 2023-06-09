На Бєлгородщині в Росії продовжують відбуватись всілякі "аномалії", хоча й у Кремлі це замовчують. Очевидно, саме з цього регіону уже розпочинається громадянська війна у ворожій державі – масла у вогонь підливають інформаційні вкиди від патріотів, що бажають краху путінського режиму.

Дивіться також Країна коричневих ліній: чому Росія не поверне контроль над власними кордонами

"Русское Радио" поламалось

Як зазначають у Держприкордонслужбі України, жителі "БНР" мали змогу чи не вперше чути з кремлівської радіостанції "Русское Радио" правду про війну завдяки небайдужим ІТ-спеціалістам.

У "БНР" гакери-патріоти зламали "Русское Радио" та звернулися до цивільних: "Ми – за мир із сусідами. Ми – за Росію без казнокрадів. Настав час зупинити війну, повернути наших солдатів додому. Ні – війні, ні – Путіну",

– йдеться у повідомленні.

У самому ж відео справді можна почути слова про те, що кремлівське командування краде гроші у звичайних людей та відправляє їх на загибель в Україну: "Попереду катастрофа. Найстрашніше, що армія Росії не в змозі захистити нас… Розпил та корупція призвели до страшних втрат. Кадрова армія уже знищена. У м'ясорубку під Авдіївку та Херсон кинуто мобілізованих".

Бєлгородці почули правду про війну завдяки гакерам: дивіться відео ДПСУ

Зверніть увагу! У пресслужбі ДПСУ також поставили риторичне запитання стосовно того, чи можливе просвітління у головах, що затьмарені путінською пропагандою. Відповісти на нього поки важко – залишається спостерігати, як розгортатимуться події.

Україна пропонує бєлгородцям евакуацію