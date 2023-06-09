На Бєлгородщині в Росії продовжують відбуватись всілякі "аномалії", хоча й у Кремлі це замовчують. Очевидно, саме з цього регіону уже розпочинається громадянська війна у ворожій державі – масла у вогонь підливають інформаційні вкиди від патріотів, що бажають краху путінського режиму.
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"Русское Радио" поламалось
Як зазначають у Держприкордонслужбі України, жителі "БНР" мали змогу чи не вперше чути з кремлівської радіостанції "Русское Радио" правду про війну завдяки небайдужим ІТ-спеціалістам.
У "БНР" гакери-патріоти зламали "Русское Радио" та звернулися до цивільних: "Ми – за мир із сусідами. Ми – за Росію без казнокрадів. Настав час зупинити війну, повернути наших солдатів додому. Ні – війні, ні – Путіну",
– йдеться у повідомленні.
У самому ж відео справді можна почути слова про те, що кремлівське командування краде гроші у звичайних людей та відправляє їх на загибель в Україну: "Попереду катастрофа. Найстрашніше, що армія Росії не в змозі захистити нас… Розпил та корупція призвели до страшних втрат. Кадрова армія уже знищена. У м'ясорубку під Авдіївку та Херсон кинуто мобілізованих".
Бєлгородці почули правду про війну завдяки гакерам: дивіться відео ДПСУ
Україна пропонує бєлгородцям евакуацію
- Не так давно речник Головного управління розвідки Андрій Юсов констатував, що у разі можливого загострення ситуації на Бєгородщині, жителі регіону мають повне право звертатися до України та просити про евакуацію.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підтримав цю заяву та зауважив, що така ініціатива є вкрай важливою. Тим паче що Путіну байдуже на громадян своєї країни.
- Водночас не можна не згадати до цієї теми думку журналіста-міжнародника Олексія Бурлакова. Він впевнений, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, зокрема, для того аби відкинути інформаційну повістку про Бєлгород на другий план.