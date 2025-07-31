В начале августа в части областей снова пройдут дожди и грозы. Сильной жары не будет. Впрочем, местами воздух может прогреться до +34 градусов.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода 1 – 3 августа?

Наталья Птуха рассказала, что резкое изменение погоды пока не ожидается. С 31 июля в западных и северных областях дневные максимумы уже будут немного выше, в частности, +22 – +27 градусов.

В других областях +26 – +32 градуса. Из южных регионов жара несколько отступает. Разве что на крайнем Востоке остается до +35 градусов. Такая ситуация до 1 августа включительно, отметила представительница Укргидрометцентра.

Начиная со 2 августа, у нас будет удерживаться преимущественно слабо выраженное поле несколько повышенного атмосферного давления. Поэтому в большинстве областей 2 – 3 августа без осадков,

– сказала Наталья Птуха.

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие трое суток без осадков. Только днем 2 августа на крайнем Западе, 3 августа на Закарпатье, Прикарпатье, Херсонщине, Запорожье и Крыму местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ночью температура воздуха будет достигать +11 – +18 градусов, днем +22 – +29. Однако на Юге и Востоке ночью +16 – +23, днем 1 августа +27 – +32, а 2 – 3 августа +30 – +34 градуса. В Карпатах ночью +7 – +13, днем +17 – +23 градуса.